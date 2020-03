Hängende Gärten – Machen Sie jetzt mehr aus Ihrem Balkon! Wann, wenn nicht jetzt: Mit Kräutern und Zierpflanzen in hängenden Töpfen lassen sich Balkone ohne grossen Aufwand aufwerten und verschönern. Drei Bepflanzungsideen. Sarah Fasolin

Mit wenig Aufwand lassen sich Balkone optisch aufpeppen, zum Beispiel mit hübschen und essbaren Pflanzen in Hängetöpfen. Foto: Getty Images

Auch wenn der Winter grad ein kleines Comeback gibt: Es ist Frühling, alles spriesst, alles wächst. Und jetzt, da viele Menschen wegen der Corona-Krise mehr Zeit als üblich zu Hause verbringen (müssen), ist der ideale Zeitpunkt, seinen Balkon zu begrünen. So richtig schön wirds, wenn man vertikal gärtnert. Mit Hängern – auch Ampeln genannt – gedeihen Pflanzen über dem Balkon in allen Höhenstufen. Aber welche Pflanzen sollen dieses Jahr einziehen?

Die auf Balkongärten spezialisierte Gartenplanerin Christine Odermatt hat drei verschiedene Hänger mit überraschenden Pflanzenkombinationen für sonnige, halbschattige und schattige Standorte entwickelt.

Wie und wo aufhängen?

Bevor man sich ans Werk macht, sollte jedoch abgeklärt werden, wo sich die Pflanzgefässe aufhängen lassen. Am einfachsten sind Balkone mit Gitterbrüstung: Der Nachbar im oberen Stock hat sicher nichts dagegen, wenn man um einen seiner Gitterstäbe eine Aufhängkordel schlingt. Auch an manchen Storenvorrichtungen lässt sich ein Hängekorb anbringen, ohne dass das Rein- und Rauskurbeln der Store beeinträchtigt wird. Wer keine «pflegeleichte» Aufhängemöglichkeit hat und einen Haken in die Decke bohren muss, sollte bei Mietwohnungen zuerst den Vermieter fragen und unbedingt Dübel verwenden, da die Hänger zum Teil recht schwer werden können.

Im Handel sind verschiedene Produkte erhältlich, die sich als Balkonhänger eignen: Gitterförmige Kugeln oder Halbkugeln, Körbe oder Tonschalen. Hängegefässe lassen sich aber auch selber basteln. Dazu eignen sich zum Beispiel Dekokörbe, grosse Konservendosen oder alte Taschen. Aus engmaschigem Draht oder aus Weiden können halbrunde Kugeln geformt oder geflochten werden. Generell gilt: Je kleiner der Topf, desto häufiger muss man giessen. Ein Durchmesser von 25 bis 30 Zentimeter ist für die vorgeschlagenen Beispiele ideal.

Wichtig ist zudem, dass überschüssiges Wasser abfliessen kann. Hänger aus Gitter oder Draht müssen vor dem Befüllen mit Erde mit einem Vlies ausgekleidet werden. Sehr oft wird dafür Kokosmatte verwendet. Es eignen sich aber auch ein alter, doppelt ausgelegter Jutesack, ein Schafwollvlies oder auch einfach ein grosses Stück Moos.

Sind die Gefässe bepflanzt und hängen am richtigen Ort, muss nur noch gegossen und geerntet werden. Das Giessen ist nicht zu unterschätzen. Vor allem bei windexponierten, sonnigen Lagen trocknet die Erde schnell aus, und womöglich müssen die Pflanzen zweimal täglich gewässert werden. Da die Gefässe durchlässig sind, sollte man vorsichtig und langsam giessen, damit sich das Wasser gut im Substrat verteilen kann.

Sonniger Standort: Kräuter

Schildblättriger Ampfer Rumex scutatus

Eispflanze Aptenia cordifolia

Gartenmajoran Origanum majorana

Gugelhupfform als Kräutertopf: Die meisten Kräuter bevorzugen einen sonnigen Standort. Illustration: Christine Odermatt

Dieser Kräutertopf enthält neue Geschmacksentdeckungen. Die Eispflanze, eine Sukkulente mit fleischigen, essbaren Blättern, macht sich gut als Dekoration auf Salaten oder Vorspeisen. Sie hat einen säuerlichen, erfrischenden Geschmack und ist eine hervorragende Pflanze für den Balkon, weil sie den ganzen Sommer über hübsche pink Blüten bildet. Auch der einheimische Schildblättrige Ampfer hat einen angenehm säuerlichen Geschmack und passt zusammen mit dem dezenten Gartenmajoran zu Frischkäse oder in eine Quarksauce. Wer die drei – wie in unserem Beispiel – in eine Gugelhupfform (mindestens 25 Zentimeter Durchmesser) setzen möchte, sollte zuerst Abflusslöcher in die Form bohren. Zum Aufhängen kann eine Kordel durch das Loch in der Form-Mitte gezogen werden. Auf der unteren Seite wird die Kordel durch eine Schraubenmutter gezogen und verknotet. Substrat: normale Balkonerde. Wer noch Kräutererde übrig hat, kann auch diese verwenden, da alle Pflanzen mit wenig Nährstoffen auskommen.

Halbschatten: Kräuter und Gemüse

Kraut der Unsterblichkeit Gynostemma pentaphyllum

Cocktailgurke Melothria scabra

Gewöhnliche Gundelrebe Glechoma hederaceae

Exotisches und Einheimisches: Kraut der Unsterblichkeit, Cocktailgurke und Gundelrebe mögen Halbschatten. Illustration: Christine Odermatt

Ein Mix aus Exotik und Einheimischem: Die in vielen Gärten wild wachsende Gundelrebe teilt sich in dieser Kreation den Korb mit dem wenig bekannten Kraut der Unsterblichkeit und der hübschen Cocktailgurke. Substrat: biologische Balkonerde, die mit einer Handvoll Landerde oder Sand strukturell etwas aufgewertet werden kann.

Schatten: Einheimische Zierpflanzen

Hirschzunge Phyllitis scolopendrium

Winkel-Segge Carex remota

Rundblättriger Steinbrech Saxifraga rotundifolia

Walderdbeere Fragaria vesca

Echter Waldmeister Galium odoratum

Schön im Schatten: In den Topf kommen einheimische Zierfplanzen, die mit wenig Sonne zufrieden sind. Illustration: Christine Odermatt

Hier kommen ausschliesslich einheimische Pflanzen zum Einsatz, die auch an schattigen Standorten sehr zufrieden sind. In das mit Balkonerde gefüllte Gefäss wird oben eine Hirschzunge, eine Winkel-Segge und ein Rundblättriger Steinbrech gepflanzt. Nimmt man als Gefäss einen Drahtkorb, können im oberen Bereich an fünf Stellen zwei Kreuze eingeschnitten und drei kleine Walderdbeeren und zwei Echte Waldmeister seitlich eingepflanzt werden. So entsteht im Verlaufe des Sommers eine schöne grüne Kaskade mit verschiedenen Blattstrukturen.