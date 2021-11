Bilanz der Klimakonferenz – Machen wir uns beim Klimaschutz etwas vor? Rechnet man die in Glasgow gemachten Versprechen aller Länder zusammen, könnte die Erderwärmung auf unter 2 Grad begrenzt bleiben. Aber: Diese Barrieren stehen dem Klimaschutz noch im Weg. Joachim Laukenmann und Martin Läubli

Demonstranten der «Fridays for Future»-Bewegung fordern auf der Klimakonferenz COP26 in Glasgow engagierteren Klimaschutz. Foto: Getty Images

In kaum einem Land prallen Hoffnung und Herausforderung in Sachen Klimaschutz so frontal aufeinander wie in Indien. Um Millionen Einwohner aus bitterer Armut zu befreien, braucht das Land billige Energie und setzt dabei nach wie vor massiv auf klimaschädliche Kohle. Daher war die Fachwelt positiv überrascht, als der indische Premierminister Narendra Modi jüngst auf der Klimakonferenz COP26 in Glasgow verkündete, sein Land wolle aus der Kohle aussteigen und 2070 klimaneutral werden – später als die meisten anderen Länder, aber immerhin.

Der indische Premierminister Narendra Modi spricht auf der Klimakonferenz COP26 in Glasgow. Foto: Keystone