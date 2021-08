Super League live: Sion–YB - Macht der Meister seine grillierenden Fans glücklich?

Sion muss sich irgendwie befreien

Zwei Spiele, zwei Tore, acht Gegentore, kein einziger Punkt. Der FC Sion ist so in die Saison gestartet, wie es sich im Wallis niemand gewünscht hatte – dort aber auch keinen überraschen darf. Trotzdem ist Marco Walker noch immer Trainer. Wenn er und sein Team sich nicht in den nächsten Tagen befreien, wird es eng für den 51-Jährigen. Noch bevor er den fünften Monat seiner Amtszeit beendet.