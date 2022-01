Eisschwimmen im Test – Macht frieren glücklich? Letzten Winter fluteten Bilder von badenden Menschen die sozialen Medien. Auch unsere Autorin hat den Trend mitgemacht. Und führt ihn diesen Winter fort. Hanna Fröhlich

Bei schönem Wetter verleiht Eisschwimmen fast schon Sommergefühle. Foto: Sara Belgeri

Eisschwimmen. Also bei Minusgraden draussen ins kalte Wasser steigen. Das kurbelt den Stoffwechsel an und stärkt das Immunsystem. In Corona-Zeiten also eine verlockende Beschäftigung.

Auch ich mache bei dem Social-Media-Trend mit. Obwohl es manch einer masochistisch nennen mag, tut der Schwumm im eiskalten Wasser wirklich gut. Zu meiner neuen Leidenschaft kam ich nicht wegen Social Media, sondern wegen einer Gruppe Rentnerinnen in der See-Badi Utoquai.

Als es im Herbst 2020 immer kälter wurde, hörte ich nicht auf, die Badi zu besuchen. Zu meinem Erstaunen war ich nicht die Einzige. Auch die Stammgäste des Bades, ältere Frauen mit Badekappen, fanden sich jeden Tag wieder ein und wagten den Sprung ins nun schon empfindlich kalte Wasser.