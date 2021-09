Vor dem Spiel

Herzlich willkommen zum wichtigsten Final von Novak Djokovic. Gewinnt er das US Open, ist er mit 21 Grand-Slam-Siegen alleiniger Rekordhalter vor Roger Federer und Rafael Nadal, die je 20 solcher Titel haben. Zusätzlich würde der 34-jährige Serbe den persönlichen Grand Slam schaffen, also alle vier grossen Turniere in einem Jahr zu gewinnen.