Analyse zum Zürcher Wahlkampf – Machthungrige Linke, visionsloser Freisinn – die heisse Phase beginnt In zwei Monaten wählt die Stadt Zürich. Sechs Punkte irritieren. Meinung Patrice Siegrist

Welche Stadtratskandidierenden stehen am 13. Februar 2022 als Gewinner vor den Kameras? Stadtpräsidentin Corine Mauch am Wahlsonntag im März 2018. Foto: Keystone

Es waren seltsame Jahre. Rot-grün sicherte sich in der Stadt Zürich bei den letzten Wahlen komfortable Mehrheiten in Stadt- und Gemeinderat. Die Linke hatte freie Bahn, konnte durchregieren.

Am 13. Februar, in zwei Monaten, wird gewählt. Mindestens 17 ernst zu nehmende Kandidierende treten für die 9 Stadtregierungssitze an. Und es stellen sich einige Fragen:

Warum fehlen neue Kräfte?

Dass die Bürgerlichen ob der links-grünen Politik der Stadtregierung toben werden, war zu erwarten. Was aber hingegen überraschte, war die Lautstärke der Ratslinken. Sie betrieb im Gemeinderat fast vier Jahre Mehrheitsopposition und trieb die Stadtregierung juristisch (Velororuten) und parlamentarisch (Richtpläne, Bundesasylzentrum) vor sich her. Sie nahm den Erdrutschsieg bei den Wahlen 2018 als Auftrag, die Stadt umzubauen, im Verkehr, in der Wohnbaupolitik, beim Klima. Die Kritik am Stadtrat folgte meist der Formel: Ihr macht zu wenig, zu langsam, wir helfen deshalb nach.