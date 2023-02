Heimliche Ehrung erzürnt Opposition – Macron nimmt Bezos in die Ehrenlegion auf und wird scharf kritisiert Frankreichs Staatschef hat den Amazon-Gründer ausgezeichnet – ohne es öffentlich zu machen. Nun wird er als «Präsident der Reichen» verhöhnt.

Gab Jeff Bezos einen Orden: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Foto: AFP

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist für die diskrete Aufnahme des Amazon-Gründers und Multimilliardärs Jeff Bezos in die französische Ehrenlegion in die Kritik geraten. «Mehr denn je: Präsident der Reichen!» schrieb der linkspopulistische Abgeordnete Bastien Lachaud auf Twitter. Der Elysée hatte zuvor einen Bericht der Zeitschrift «Le Point» bestätigt, nachdem Bezos Mitte Januar, an einem der Rentenprotest-Tage, die Auszeichnung verliehen bekommen hatte.

Bezos sei ein «Partner bei Initiativen für den Klimaschutz und die Artenvielfalt», betonte der Elysée. Er engagiere sich insbesondere für den Schutz der Wälder. Die Auszeichnung sei im kleinen Kreis verliehen und nicht öffentlich gemacht worden.

«Bravo Jeff Bezos! Während wir gegen die Rentenreform protestieren, zeichnet Macron Sie aus, für Steuerflucht, das Zerstören des Planeten und das Ausspionieren von Beschäftigten», schrieb die linkspopulistische EU-Abgeordnete Leïla Chaibi.

Der Parteichef der französischen Kommunisten, Fabien Roussel, nannte Bezos «einen globalen Ausbeuter und den König der Steueroptimierung». «Das ist die Doktrin des Präsidenten: die Franzosen bestrafen und die Milliardäre belohnen», schrieb er.

Laut der Agentur Bloomberg beträgt das Vermögen von Bezos derzeit 119 Milliarden Dollar, was ihn zum drittreichsten Menschen der Welt macht.

AFP

