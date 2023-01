Schmaz mit Schubertiade – «Madonna ist gut. Aber bei Schubert, da passiert etwas» Eigentlich ist er nicht der Klassik-Typ. Aber mit dem Schwulen Männerchor Zürich hat Matti Rach die Lieder von Schubert lieben gelernt. Stefan Busz

«Das muss man wollen»: Der Schmaz sei ein wichtiger Teil des Lebens, sagt Matti Rach, hier in der Mitte unter den Sängern. Foto: pd

Es sei ein ganz besonderes Konzert, sagt Matti Rach. Ein Ereignis. Denn so einen Schubert-Abend gab es sehr lange nicht im Schmaz. Zwar hat sich der Schwule Männerchor Zürich bereits in der Vergangenheit mit dem Werk von Franz Schubert auseinandergesetzt. 1997 gab es schon mal eine Schubertiade, und Schubert-Lieder kamen in den Programmen immer wieder vor. Doch am nächsten Wochenende wird die ganze Fülle präsentiert: Meisterwerke in A-cappella-Besetzung, ausgewählte Solo-Lieder, Werke für Solostimme mit Chor.