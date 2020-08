Besserwisser in der Kunst – Männer, die es zu meiden gilt Der Komiker, der Sexperte, der Besorgte: Mit einem feministischen Blick auf berühmte Kunstwerke zeigt Nicole Tersigni auf, dass Männer in Kunst und Leben schon immer alles besser wissen wollten. Christoph Heim

Nicole Tersigni fügt fiktive Männermonologe in historische Bilder ein. Hier spricht der Engel Gabriel zu Maria in Jacob de Wits «Annunciation of the Virgin». Foto: Chronicle Books

Es ist ein sehr vergnügliches, ja geradezu entlarvendes Buch, das die in Detroit lebende Autorin und Komikerin Nicole Tersigni veröffentlicht hat. Die These des Bildbandes mit dem Titel «Men to Avoid in Art and Life»: Kunstwerke konfrontieren uns immer wieder mit Lebenssituationen, in denen sich Männer in herablassender Art gegenüber Frauen äussern. Männer geben dabei vor, über einen Gesprächsgegenstand mehr zu wissen als Frauen – eine geschlechtsspezifische Marotte, die mit dem Neologismus «Mansplaining» längst Eingang in unseren Wortschatz gefunden hat.