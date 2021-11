Samstagsgespräch über Femizide – «Männer töten oft, um ihre Frauen zu behalten» Die deutsche Journalistin Julia Cruschwitz hat Fälle von Frauenmorden rekonstruiert. Sie sagt, die Taten würden oft nach einem erschreckend klaren Muster ablaufen. Tina Huber

« Die Gefahr einer Tötung ist ein bis vier Jahre nach der Trennung am höchsten »: Autorin Julia Cruschwitz. Foto: Martin Jehnichen

Manche Männer ertragen die Kränkung nicht, dass sich ihre Partnerin von ihnen trennen will. Einige von ihnen beginnen zu stalken, und im Extremfall tun sie das Letzte, was in ihrer Macht steht: Sie töten ihre Lebensgefährtin, manchmal auch die gemeinsamen Kinder.

Die deutsche Journalistin Julia Cruschwitz hat mit ihrer Kollegin Carolin Haentjes solche Fälle rekonstruiert. Die beiden haben mit Kriminologen, Sozialarbeiterinnen, Überlebenden und Angehörigen gesprochen und zeichnen im Buch «Femizide» ein detailliertes Bild, was in Männern vorgeht, die ihre Frauen töten.