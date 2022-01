Gewalt in Paarbeziehungen – Männer werden geohrfeigt, gebissen, getreten In der Pandemie sind Männer vermehrt Opfer von häuslicher Gewalt. Das ist nicht die einzige überraschende Erkenntnis der ersten systematischen Untersuchung. Gregor Poletti

Männer suchten während der Pandemie öfter als in der Zeit zuvor auch professionelle Hilfe, wenn sie von ihren Partnerinnen geschlagen wurden. Foto: Getty Images

Erstmals hat eine Studie anhand von Befragungen erforscht, wie Schweizer Paare in der Pandemie Gewalt erlebt haben. Als die Menschen im März 2020 in den ersten Lockdown geschickt wurden, waren die Befürchtungen gross, dass es zu einem starken Anstieg von Gewaltausbrüchen in Paarbeziehungen kommen könnte.

Die gute Nachricht: «Das Ausmass partnerschaftlicher Gewalt vor und während der Covid-19-Pandemie ist insgesamt weitestgehend identisch.» Dies das Fazit der Studie, welche heute in der Fachzeitschrift «Forensische Psychiatrie, Psychologie, Kriminologie» veröffentlicht wird.