Ermittlungen eingeleitet – Männer werfen Zürcher Model-Agent sexuelle Übergriffe vor Mehrere junge Männer werfen dem Inhaber einer Modelagentur vor, sie sexuell belästigt zu haben.

Der Fall kam durch die Social-Media-Plattform Instagram ins Rollen. Bild: Instagram

Der Inhaber einer Zürcher Modelagentur soll über Jahre hinweg männliche Models sexuell belästigt haben. Dies berichet «20 Minuten». Die Zeitung hatte mit gegen einem Dutzend junger Männer über die Vorkommnisse gesprochen. Viele der Geschichten ähneln sich demnach. So habe der Inhaber über soziale Medien Kontakt mit den Männern aufgenommen. Danach habe er sie aufgefordert, Nacktbilder zu schicken, mit der Aussicht, dem grossen Traum von einer Modelkarriere näherzukommen.

Bei anschliessenden Fotoshootings soll es in mehreren Fällen zu Übergriffen gekommen sein. Ins Rollen kam die Geschichte durch die Social-Media-Plattform Instagram. Dort berichteten mehrere mutmassliche Opfer von den Vorfällen.

«Er hat mich letztes Jahr sexuell belästigt. Es hat ein ganzes Jahr gedauert, damit klarzukommen», sagt der Initiator des Instagram-Profils zu «20 Minuten». «Und er kommt weiterhin durch damit. Ich habe den Account erstellt, um ihn blosszustellen.» Er besitze rund 200 Nachrichten von verschiedenen Männern, die aufzeigen würden, dass sich der Agent falsch verhalten habe. Manche der Männer seien minderjährig. Der Initiator will anonym bleiben, weil er sich vor Konsequenzen fürchtet: «Ich bin Model und habe Angst um meine Karriere.»

Weiterhin Kontakt gesucht

Mehrere Männer schildern die Vorfälle. «Ich ging zweimal in sein Büro. Einmal wollte er Bilder im Lift machen. Dort zog er meine Shorts runter, berührte und küsste mich», schildert einer. «Auch als ich ihm sagte, dass er aufhören soll. Und dann sagte er, ich soll ihm einen blasen, weil ich sonst nie Model werden würde.»

Ein weiterer Mann schildert konkrete Übergriffe. So habe er sich im Studio ausziehen müssen, weil der Agent ihn vermessen wollte. Dabei habe er ihn unter anderem an der Brust berührt. Während einem Fotoshooting habe er ihn an einer intimen Stelle angefasst und versucht, ihn zu küssen. Das Opfer sei zur Tatzeit 17-jährig gewesen.

Mehrere Männer haben nach den Vorkommnissen den Kontakt zum Agenten abgebrochen. In mindestens zwei Fällen suchte der jedoch nach einer gewissen Zeit erneuten Kontakt. «Er meinte, er wolle sich mit mir aussprechen. Also trafen wir uns in einem Café», sagt eines der mutmasslichen Opfer. «Irgendwie glaubte ich ihm.» An einer Party habe er seine Hände genommen und sie an sein Geschlecht gehalten. «Danach war endgültig aus für mich.»

Staatsanwaltschaft ermittelt

Bis zur Gründung der Instagram-Gruppe behielten offenbar viele der Männer die Geschehnisse für sich. «Ich konnte es irgendwie niemandem erzählen, auch dachte ich, dass ich der einzige bin», erzählt einer. «Dass es jetzt eine solche Aktion gibt, finde ich wichtig. Es gibt viele junge Leute mit einem Traum, die sich auf ihn (den Agenten) verlassen haben. Ausserdem hört man sonst, dass nur Frauen Opfer werden, dabei ist es ein Problem, dass auch Männer betrifft.»

Der Anwalt des Modelagenten lässt ausrichten, dass die Unschuldsvermutung gelte und die Vorwürfe bestritten werden. Derzeit ermittelt die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich nach einer Anzeige wegen sexueller Nötigung und sexueller Belästigung gegen den Agenten. Die Kantonspolizei Zürich bittet mutmassliche Opfer von Sexualstraftaten, sich direkt bei der Polizei zu melden.

( oli )