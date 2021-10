An der Grenze angehalten - Männer wollten 80 Kilogramm Pyros schmuggeln

In Rafz kontrolliert – Mit Pyros und Schlagstock über die Grenze Bei der Kontrolle eines aus Deutschland einreisenden Autos entdeckten Zöllner 79 Kilogramm bengalische Fackeln, Rauchtöpfe und einen Schlagstock.

Was die Kontrollierten mit all dem Material im Sinn hatten, ist unklar. EZV

Ende September stoppten Mitarbeitende der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) am Grenzübergang Rafz-Solgen ein im Kanton Zürich immatrikuliertes Fahrzeug, um eine Kontrolle durchzuführen. Die Durchsuchung förderte einiges zutage, wie die EZV in einer Mitteilung schreibt: Im Auto fanden die Zöllner insgesamt 79 Kilogramm illegal eingeführtes, «nicht handhabungssicheres» pyrotechnisches Material in Form von bengalischen Fackeln und Rauchtöpfen sowie einen Teleskopschlagstock.

Unklar ist, was die beiden 20-jährigen Fahrzeuginsassen mit den Waren im Sinn hatten. Wegen Vergehens gegen das Waffen- sowie das Sprengstoffgesetz wurden sie der Kantonspolizei für das weitere Verfahren übergeben.

