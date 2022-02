Wahlen im Limmattal – Männerbastion in Dietikon fällt, in Schlieren ist das Präsidium noch offen

In Dietikon schafft eine Mitte-Frau den Sprung in den Stadtrat, um den siebten Sitz kommt es zum zweiten Wahlgang. In Schlieren muss Stadtpräsident Bärtschiger (SP) nochmals antreten