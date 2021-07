Interview mit Schweizer Krimiautorin – «Männerfiguren scheinen mehr zu ziehen» Petra Ivanov ist mit 350’000 verkauften Büchern die Donna Leon der Schweiz. Warum sie trotzdem kaum öffentlich in Erscheinung tritt und auch kein Drehbuch für den «Tatort» schreiben möchte. Bettina Weber

Petra Ivanov, erfolgreichste Krimiautorin der Schweiz, gegenüber der Zürcher Staatsanwaltschaft im Kreis 4, wo ihre Hauptfigur Regina Flint arbeitet. Foto: Philipp Rohner

Petra Ivanov ist eine Bestsellerautorin ohne Starallüren. Sie erscheint eine Viertelstunde zu früh zum verabredeten Termin im Zürcher Volkshaus, mit einer gefüllten Einkaufstasche und nassen Füssen. Sie war gerade auf dem Markt am Helvetiaplatz, der gleich gegenüber liegt. Dahinter befindet sich die Staatsanwaltschaft VI, wo Regina Flint arbeitet – die Hauptfigur von Ivanovs überaus populärer Krimireihe Flint/Cavalli. An den Geschichten ist nichts typisch schweizerisch, ausser, dass man für einmal die Schauplätze und die politischen Debatten in den Handlungen kennt.