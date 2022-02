Modetrends Frühjahr/Sommer 2022 – Jetzt kommt der Dopamine-Look Sind Hüfthosen alltagstauglich und machen uns Knallfarben glücklich? Wir wagen eine Prognose zu 8 Fashiontrends dieser Saison. Paulina Szczesniak Lisa Füllemann

Schleppen

Gucci zeigte bei der Präsentation seiner Frühjahr-/Sommerkollektion 2022 mit Federn geschmückte Schleppenkleider im Vokuhila-Look. Foto: PD

Märchenhafte Auftritte gefällig? Kein Problem. Nichts sagt so nachdrücklich «Ich bin im Herzen eine Prinzessin» wie eine Schleppe. Ja, richtig gelesen! Die ultimative Rückansicht von Cinderella und Co. gibts jetzt auch für uns Normalos. Ob aus Seide, Tüll oder – unser Favorit – Federn, ziehen Sie das Ding hoch erhobenen Hauptes hinter sich her.