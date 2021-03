Washington Football Team – Männliche Cheerleader statt Sexismus und Pompons Die Tänzerinnen des NFL-Teams aus Washington bekommen männliche Kollegen. Der Club will damit sein Image weiter verbessern.

Die Cheerleaderinnen von Washington bei einem Einsatz im Jahr 2019. Foto: Mark Tenally (Keystone)

In Washington krempeln sie die Football-Organisation weiter um. Nicht was den Profi-Spielbetrieb anbelangt, aber daneben.

Künftig will der Verein eine Tanzgruppe mit Männern und Frauen bei Football-Spielen einsetzen. «Veränderungen sind schwierig. Aber ich habe das Gefühl, dass die Fans lieben werden, was wir auftischen», wird Petra Pope in amerikanischen Medien zitiert. Pope ist seit kurzem neue Beraterin des Teams. Sie gestaltete in den vergangenen Jahrzehnten für mehrere Basketballteams in der NBA das Eventprogramm.

Die neue Showgruppe soll 36 Personen umfassen und den Zuschauerinnen und Zuschauern einen Mix aus Athletik und Tricks bieten. Gemäss Pope soll sie «moderner» sein. Sie wolle sich von traditionellen Cheerleaderinnen entfernen, die kurze Röcke tragen und mit Pompons winken.

Sexismusvorwürfe und Namensänderung

Die Cheerleaderinnen in Washington gab es seit 1962. Gemäss der US-Nachrichtenagentur AP war es das am längsten bestehende Programm eines Teams aus der NHL. Es machte auch wiederholt mit Sexismusvorwürfen von sich reden. Vor drei Jahren beschwerten sich die Tänzerinnen, dass sie vom Teammanager dazu aufgefordert worden seien, sich als Sexsymbole zu präsentieren, um männlichen Fans und Sponsoren zu gefallen. Laut der New York Times sollen 2013 fünf Tänzerinnen bei den Kalenderaufnahmen des Teams in Costa Rica zu Fotoshootings eingeladen worden sein, bei denen sie leicht bekleidet oder gar nackt waren.

Nach den Sexismusvorwürfen war in jüngster Zeit auch die Namensgebung des Teams ein Kritikpunkt. Daher trennte sich der Club letztes Jahr vom als rassistisch empfundenen Beinamen «Redskins» (Rothäute) und nennt sich seither nur noch Washington Football Team. Seit letztem August wird der Verein zudem von Jason Wright präsidiert – dem ersten afroamerikanischen Clubpräsidenten in der NFL.

heg/dpa