Fakten und Mythen zu Testosteron – Männlichkeit im Blut Ist Testosteron tatsächlich für Stärke und Mut von Männern verantwortlich – oder eben für ihre Egomanie und Gewalttätigkeit? Was die Wissenschaft zu dem klischeebehafteten Hormon weiss. Christina Berndt

Putin inszenierte sich 2009 als das Klischee eines vermeintlich testosterongetriebenen Machos. Foto: Alexey Druzhinin (AFP)

Die Welt scheint gerade unter einer Wolke von Testosteron zu ersticken. In Moskau scharen sich fast ausschliesslich Männer um den Despoten Wladimir Putin. In Belarus diktiert ein Alexander Lukaschenko seinen durchweg männlichen Adlaten seine Kriegsrhetorik in den Block, sie schreiben, im Takt nickend, mit. Im Iran schlagen männliche Polizisten auf Geheiss männlicher Machthaber junge Demonstrantinnen und Demonstranten tot. Der Zustand der Welt ist mal wieder schlimm, und wenn man nach den Verantwortlichen schaut, dann sieht man Männer.