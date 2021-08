Zoom – Märchenhafte Modebilder Der Amerikaner Eric Madigan Heck setzt seine Models in fantastische Märchenlandschaften oder reduziert ihr Bild zu grafischen Formen. Christoph Heim (Text) , Rebecca Pfisterer (Bildredaktion)

Alle Fotos: Eric Madigan Heck

Mit Eric Madigan Heck bringt das Fotofestival Olten einen der interessantesten amerikanischen Modefotografen in die Schweiz. Seine atemberaubenden Bilder kommen einem wie Gemälde oder Grafiken vor: Minimalistisch, aseptisch, ja gar abstrakt in ihrer formalen Meisterschaft packen sie einen durch ihre Buntheit und die Reduktion auf Primärfarben wie rot und blau, die oft im Kontrast zu weiss und schwarz eingesetzt werden.

Hecks Fotos haben einen mehrschichtigen Bearbeitungsprozess am Computer hinter sich, denn nur so lassen sich derart effektvolle Bilder herstellen.

Eric Madigan Heck pflegt eine modernistische Bildsprache, die beeinflusst ist von Künstlern wie Gustav Klimt, Edgar Degas, der Pop Art und dem Filmemacher Michel Gondry. Seine Bilder, die oft für bekannte Modehäuser entstehen und in den wichtigsten Modezeitschriften publiziert werden, gehen weit über die Grenzen traditioneller Modefotografie hinaus.

So inszeniert er in einer traumhaften und durch und durch künstlich wirkenden Heidelandschaft der Isle of Skye das texanische Model Ali Michael im wehendem Kleid: wie einen Schmetterling, der sich ausruht. Die zwei Bilder darunter wirken nicht ganz zufällig wie Plakate aus den fünfziger Jahren. Sie gehören zu einer Bilderserie, die der Künstler nach der berühmten Schweizer Grafikdesign-Zeitschrift «Neue Grafik» benannt hat, die zwischen 1958 und 1965 erschien.

Heck ist einer der zahlreichen prominenten Gäste, die das International Photo Festival Olten in seinen über die ganze Stadt verteilten Ausstellungsräumen zeigt und zu Vorträgen und Podiumsgesprächen eingeladen hat. Unter anderen sind auch die Fotografinnen Brigitte Lacombe und Julia Fullerton-Batten mit von der Partie, sowie ihre männlichen Kollegen Stuart Franklin, Anton Corbijn und Dominic Nahr.

International Photo Festival 25. – 29.8., Kirchgasse 10, Olten. https://www.ipfo.ch

Fehler gefunden?Jetzt melden.