Organisierte Kriminalität in Winterthur – Mafiosi trafen sich in einer Pünt zum Festmahl Im vergangenen Jahr sollen Mitglieder der kalabrischen Mafia ein Gipfeltreffen in einer Winterthurer Pünt abgehalten haben. Andrea Thurnherr

’Ndrangheta-Mitglieder sollen sich im Mai 2020 in einer Pünt zu einer «Mangiata» getroffen haben. Symbolbild: Madeleine Schoder

Eigenes Gemüse aus dem Garten und Grillieren an lauschigen Sommerabenden: Schrebergärten – in Winterthur Pünten genannt – versprechen eine heile Welt. Ausgerechnet dort sollen aber laut einem Artikel der «Schweiz am Wochenende» am 30. Mai 2020 Mafiosi der kalabrischen Mafia ’Ndrangheta ein Gipfeltreffen abgehalten haben.

Ein italienischer Püntiker soll zu einer sogenannten Mangiata geladen haben: ein Abendessen, bei dem Ziege serviert wird und das bei der ’Ndrangheta Tradition hat. Es handelt sich um eine Versammlung, bei der die Teilnehmer unter anderem die Beziehungen untereinander definieren und kriminelle Geschäfte aushandeln.