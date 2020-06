Buchtipps für den Sommer – Magie der Zeit Bücher über die heissen Tage gibt es viele. Wir gehen mit ihnen auf Reisen – zurück bis in die Jugend. Eine Auswahl unserer Favoriten. Stefan Busz

Die Farbe der Lektüre: Sommergrün. Bild: zvg

Wenn man im Bibliothekskatalog das Stichwort «Sommer» eingibt, kommt zunächst einmal: nichts. Denn es gibt zu viele Sommer. Dann erscheinen die Titel: «Heissester Sommer». «Sommer 1927». «Sommer in Brandenburg». «Sommer in Wien». «Ein neuer Sommer». «Ihr letzter Sommer». «Sommer in der kleinen Bäckerei am Strandweg». «Sommer, Sonne, Sonnenstich». «Sommer, Sonne, Strickideen». Da ist man schon ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, mit dem leichten Sommerstrick für Streetstyle und Fashiontrends. Jedenfalls: Alle finden hier etwas für die ganz besondere Zeit.

Blick zurück

«Es war ein Sommer ohne meteorologische Besonderheiten, der Sommer von Charles de Gaulles Rückkehr, des neuen Franc und der neuen Republik ... und Dalida sang ‹Mon histoire, c’est l’histoire d’un amour›.» Es war der Sommer 1958. Aber es war nicht der Sommer einer Liebe. Annie Ernaux schreibt über sich: als eine junge Frau. Wie sie sich in einem Ferienlager in einen älteren Mann verliebte. Und von ihm vergewaltigt und fallen gelassen wurde.

Annie Ernaux: Erinnerung eines Mädchens. Suhrkamp, 140 Seiten, um 17.90 Franken

Volltrunken vor Glück

«Wir haben Zeit, einen ganzen ­Sommer lang, und wir sind erst zehn Minuten unterwegs. Aber die Aufbruchstimmung, tja, die Aufbruchstimmung könnte besser sein.» Der Debütroman von Sarah Jäger erzählt von einer Gruppe von Jugendlichen, die als Aushilfen im Penny-Markt irgendwo im Ruhrgebiet arbeiten und sich auf die Suche nach Jo machen, der verschwunden ist. Eine Geschichte voller Abenteuer. Und die junge Erzählerin findet zu sich.

Sarah Jäger: Nach vorn, nach Süden. Rowohlt Taschenbuch, 224 Seiten, ca. 28.90 Franken

Nach Paris!

«Ich habe diesen Sommer gar keine ­Postkarte bekommen. Warst du nicht in der ­Bretagne?», sagt das Mädchen Mireille zu Malo. Er: «Was quatschstdumichan, du fette Kuh.» Der Junge verpasst den Mädchen gerne Etiketts, ­Mireille ist für ihn die Bronze-Wurst des Jahres. Sie bricht dann auf nach Paris, zusammen mit zwei Kolleginnen, 460 Kilometer auf dem Rad. Und unterwegs verkaufen die drei Würstchen. Ein völlig überdrehter Road-Movie.

Clémentine Bauvais: Die Königinnen der WürstchenCarlsen, 288 Seiten, um 13.90 Franken

Ein Lehrer unterwegs im gelben VW

«Die Stimmung war ausgelassen, die Sommerferien warteten, und viel weiter dachte sowieso keiner von ihnen. Wie jung und enthusiastisch sie noch sind, dachte Beck.» Der Mann weiss aber auch: Das Älterwerden zwingt zu ­Fehlern. Schon lange hat Beck, 37, gescheiterter Musiker, unleidiger Gymnasiallehrer, Doppelkinn, keine Illusionen mehr. Bis er sich, zu­sammen mit zwei Begleitern, auf den Weg nach Istanbul macht in einem gelben VW.

Benedict Wells: Becks letzter Sommer. Diogenes, 469 Seiten, ca. 17.90 Franken