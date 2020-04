Zahlendreher – Magische Kreuze Testen Sie Ihre mathematischen Fähigkeiten in der Folge 185 des Zahlendrehers. Joachim Laukenmann

Diese Woche geht es in einer Aufgabe um magische Kreuze. Die zweite Aufgabe ist ein spezielles Kakuro. Viel Spass beim Knobeln – wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.

Magische Kreuze

Die Zahlen von 1 bis 9 sollen so in die Felder des Kreuzes geschrieben werden, dass die beiden Summen in den jeweils fünf diagonalen Feldern gleich sind.

Welche Zahlen können in der Mitte des Kreuzes stehen?

Bestimme alle möglichen magischen Summen.

Kakuro

Für das Kakuro gelten folgende Regeln:

– In jedes weisse Kästchen ist eine der Zahlen von 1 bis 9 einzutragen.

– Die Summe der Zahlen in den Streifen waagrecht oder senkrecht benachbarter weisser Felder entspricht der

vorgegebenen Zahl im grauen Feld daneben respektive darüber.

– In keiner Summe darf eine Ziffer mehrfach vorkommen.

Lösungen, frühere Folgen und Quelle der Aufgaben

Die Aufgaben liefern Ihnen Anna Beliakova, Universität Zürich, und Dmitrij Nikolenkov, Kantonsschule Trogen, unterstützt von NCCR Swiss MAP.

Die Folge von letzter Woche gibt es hier. Die Auflösung finden Sie kommenden Donnerstag in unserem Lösungsartikel. Wenn Sie Tipps für Ihre Miträtsler haben, teilen Sie sie gern unten. Sehen Sie aber bitte von der Auflösung ab.