Grenzerfahrungen auf dem Velo – «Mal schauen, wie es sich bei Minus 50 Grad Celsius anfühlt» Nach einer ausgedehnten Weltreise von 2015 bis 2017 war der Böniger Marc Michel erneut mit dem Fahrrad unterwegs. Kurz nach Ausbruch der Corona-Pandemie erkrankte er in China schwer. Christoph Buchs

An einem Morgen im Februar 2019 auf dem Baikalsee. Foto: PD/Marc Michel Drohnenaufnahme von Marc Michels Zelt auf dem Baikalsee im Februar 2019. Foto: PD/Marc Michel 39 Kilogramm Proviant und 10 Liter Benzin für die Baikalsee-Umrundung im Februar/März 2019. Foto: PD/Marc Michel

Auf einem See zu übernachten, ist an sich nichts Aussergewöhnliches. Solange man dies in einem Schiff macht. Doch Marc Michel war nicht in einem Schiff auf dem See, sondern mit seinem Velo und einem Reisezelt. Nachts, vor dem Einschlafen, hörte er immer wieder, wie im Untergrund die gewaltigen Eismassen arbeiteten. Es klang wie Pistolenschüsse.

Rund vier Wochen verbrachte er auf dem Baikalsee in Sibirien, dem grössten Süsswassersee der Welt, flächenmässig mehr als fünfmal so gross wie der Kanton Bern. Neben Zelt und Velo hatte Michel im Wesentlichen eine Schlafmatte und einen Schlafsack dabei, Kleidung – und natürlich Essen. 39 Kilogramm, vor allem Teigwaren. Um die 5000 Kilokalorien pro Tag waren in dieser Zeit nötig, also war dichte Nahrung gefragt; Gemüse hätte zu viel Platz beansprucht. So ass Michel jeden Tag Spaghetti, zum Frühstück, am Mittag, am Abend. Es herrschten Temperaturen von bis zu minus 25 Grad Celsius, was relativ gut erträglich war, solange es nicht zu stark windete. Gegen Schluss kämpfte sich Michel durch ein paar Schneestürme. «Das war ungemütlich, weil ich keine Orientierungspunkte mehr hatte. Rundum war alles weiss.»