Zürcher Kunstmaler verewigt CS – Malend begreift er die Welt besser – auch den Fall der Schweizer Bank Der Künstler und Gerichtszeichner Robert Honegger hat am Sonntag das CS-Gebäude am Paradeplatz verewigt. Er bekam Kaufangebote – und Einsichten. Claudia Schmid

Robert Honegger in seiner Atelierwohnung in der Nähe der Langstrasse. Die gefächerte Leinwand lässt sich mit einem Motor bewegen. Foto: Silas Zindel

Am Sonntag hat es ihn gepackt, und so schulterte er seine zwei Feldstaffeleien und fuhr mit dem Tram direkt zum Paradeplatz. Vom Mittag bis am Abend verewigte der Künstler Robert Honegger dort das CS-Gebäude in Ölfarbe. Er bekam Komplimente, TeleZüri interviewte ihn, Banker unterbreiteten ihm Kaufangebote für das Erinnerungsstück. Zudem gab es Trinkgeld «von zwei Ladys», wie Honegger am Montag beim Kurzbesuch in seiner Atelierwohnung im Kreis 4 sagt. Dort steht das Ölbild.