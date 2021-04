Overtime-Siegestor für Lausanne – Malgins Stich ins ZSC-Herz Der frühere Zürcher Junior schoss in Spiel 1 des Viertelfinals das 3:2 für die Waadtländer in der 67. Minute. Die ZSC Lions müssen sich überlegen, wie sie ihn in den Griff bekommen. Simon Graf

Der Matchwinner lässt sich feiern: Lausannes Topskorer Denis Malgin (Mitte) entschied Spiel 1. Foto: Keystone

Ausgerechnet Denis Malgin entschied die erste Viertelfinalpartie zwischen Lausanne und den ZSC Lions. Der frühere Zürcher Junior, der sich auch hätte vorstellen können, diese Saison für die Lions zu bestreiten. Doch weil das ZSC-Team schon stand und man keine «NHL-Gäste» wollte, wich er aus zu den Waadtländern. Bei diesen hat er sich nun zum Schlüsselspieler entwickelt.

Auch in Spiel 1 gegen die ZSC Lions war er Dreh- und Angelpunkt des Lausanner Offensivspiels. Zuerst bereitete er das 1:1 vor, in der 67. Minute brauste er bei einem schnellen Gegenstoss nach vorne, düpierte Noreau und traf zum 3:2. Die Serie ist damit lanciert, am Donnerstag ist eine Reaktion der ZSC Lions gefragt.

Die Besten des ZSC Infos einblenden ★★★ Denis Hollenstein Der Flügel war sehr aktiv, brachte die Lausanner Verteidiger immer wieder in Bedrängnis und forcierte das erste ZSC-Tor. Seine Linie mit Krüger und Bodenmann war die beste. ★★ Raphael Prassl Ein Tor und ein Lattenschuss – mit ewas mehr Glück hätte es der Abend des emsigen Flügels werden können. Er ist jedenfalls eine gute Ergänzung neben Roe und Andrighetto. ★ Roman Wick Der Routinier sorgte immer wieder für gute Aktionen, blieb aber unbelohnt. Wäre es vielleicht schlau, ihm offensiv nicht eine grössere Rolle zu geben?

Es war das erwartet enge erste Spiel in einer Serie zweier Teams, die sich mehr vorgestellt hatten in der Regular Season und unter Erfolgsdruck stehen. Wobei die Ungeduld bei den Waadtländern grösser ist als in Zürich. So dementierte Club-Mitbesitzer Petr Svoboda gegenüber der «Neuen Zürcher Zeitung» nicht, dass eine Sitzung stattgefunden habe, bei der auch die Entlassung von Coach Craig MacTavish diskutiert wurde. Ähnliches ist bei den ZSC Lions kein Thema. Doch die Euphorie um Rikard Grönborg ist durch die enttäuschenden letzten Monate doch arg gedämpft worden.

Vom ersten Puckeinwurf war offensichtlich, dass das Playoff begonnen hat. Beide Teams schlugen gleich ein horrendes Tempo an, wobei sich Lausanne zunächst Vorteile erspielte. Doch in der 9. Minute entwendete Sigrist Jäger den Puck in der Mittelzone und spielte ihn vors Tor, wo Jooris, bedrängt von Hollenstein, zum 1:0 ablenkte.

Pedrettis «dumme» Strafe

Das gab den Zürchern Elan, sie vermochten die Lausanner in der Folge immer wieder in ihrer Zone einzuschnüren, und Prassl (14.) verpasste das 2:0 bei seinem Lattenschuss nur knapp. Pedretti stoppte den Schwung dann aber mit einer fahrlässigen Strafe, Hudon (19.) bedankte sich mit dem Ausgleich im Powerplay.

Das Telegramm Infos einblenden Lausanne - ZSC Lions 3:2 n.V. (1:1, 1:1, 0:0) Tore: 9. Sigrist (Trutmann) 0:1. 19. Hudon (Frick, Malgin/Ausschluss Pedretti) 1:1. 32. Kenins (Gibbons, Emmerton) 2:1. 37. Prassl (Roe, Andrighetto) 2:2. 67. Malgin 3:2. Strafen: 5-mal 2 plus 10 Minuten (Almond) gegen Lausanne, 2-mal 2 Minuten gegen die ZSC Lions. Lausanne: Stephan; Genazzi, Barberio; Heldner, Frick; Grossmann, Aurélien Marti; Krueger; Gibbons, Malgin, Hudon; Bertschy, Emmerton, Kenins; Krakauskas, Jooris, Almond; Jäger, Froidevaux, Douay; Antonietti. ZSC Lions: Waeber; Noreau, Marti; Phil Baltisberger, Geering; Trutmann, Berni; Prassl, Roe, Andrighetto; Bodenmann, Krüger, Hollenstein; Lasch, Sigrist, Rautiainen; Pedretti, Schäppi, Wick. Bemerkungen: Lausanne ohne Bozon, Roth (verletzt), Maillard und Hudacek (Saisonende), ZSC Lions ohne Pettersson (verletzt), Morant und Chris Baltisberger (Saisonende). – 14. Lattenschuss Prassl.

Waren die ZSC Lions mit dem 1:1 zur ersten Pause nicht gut bedient gewesen, so übernahm im Mittelabschnitt zusehends Lausanne die Initiative. Und das 2:1 durch Kenins (32.) nach einem öffnenden Querpass von Gibbons war der Lohn. Der langjährige ZSC-Flügel verpasste kurz darauf das 3:1, worauf sich die Zürcher wieder etwas fingen.

Krüger schaffte den Ausgleich zunächst aus guter Position nicht, Prassl (37.) gelang er dann nach schöner Vorarbeit von Roe. Beide Teams dosierten fortan ihr Risiko. Ihr Bestreben, auf keinen Fall zu verlieren, war ersichtlich. Doch ein Puckverlust in der Offensivzone stürzte die Zürcher in die Niederlage.

Schwaches Powerplay

Diese müssen sich vor allem vorwerfen lassen, fünf Powerplays ungenutzt gelassen zu haben. Lausanne erzielte derweil ein Überzahltor bei zwei Gelegenheiten. Die «Special Teams» entscheiden Spiele und Serien, das wissen alle Coaches. Grönborg wird sich überlegen müssen, wie er in diesem Bereich die Wende herbeiführen kann.

