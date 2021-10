Dreifache Mutter kämpft fürs Klima – «Mama ist für ein paar Stunden im Gefängnis» Warum eine 45-jährige Frau aus Wollishofen bei den Zürcher Protesten von Extinction Rebellion mitmachte – und wie sie die 48-stündige Haft erlebte. Nadja Pastega

Nicole G.: « Ich will nicht, dass mich meine Kinder verachten, wenn sie erwachsen sind, weil ich nichts getan habe . Ich war wenigstens ein Mal mutig.» Foto: Joseph Khakshouri

Am Dienstag, Tag zwei der Klimademo von Extinction Rebellion in Zürich, ist auch Nicole G. vor Ort, setzt sich um 12.15 Uhr auf die Strasse, entschlossen, bis zum Äussersten zu gehen. «Ich war eine Stunde dort, nach drei Warnungen fragten mich die Polizisten, ob ich bereit sei, mitzukommen. Ich sagte ‹Nein›, und legte mich auf den Rücken, um mich so schwer zu machen wie ein Kartoffelsack.»

So hat sie es in den Schulungen gelernt, die Extinction Rebellion zu zivilem Ungehorsam durchführte. Per Zoom und mit einer Liveveranstaltung bei der Kirche Wipkingen.