Mamablog: Lesen mit Kindern – 7 Gründe, warum wir die Bibliothek so lieben Nur schon wegen ihrem Geruch – ein Bibliotheksbesuch mit der Familie kann fast so entspannend sein wie ein Tag am Meer. Michaela Davison

Lust auf Riesen, Hexen oder doch lieber ein Freundinnenabenteuer? Bibliotheken sind wie prall gefüllte Schatzkammern. Foto: Getty Images

Es war mitten in den Sommerferien, seit Tagen regnete es ohne Ende und gefühlt waren ausser uns alle verreist. Um nicht völlig den Verstand zu verlieren, vielleicht sogar etwas in Ruhe arbeiten zu können, schlug ich den Kindern einen Besuch in der Bibliothek vor. Neuen Lesestoff konnten wir schliesslich immer gebrauchen. Und siehe da: Wir kehrten tiefenentspannter zurück als nach einem Tag am Meer. Naj a, fast.