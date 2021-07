Richtig altern - «Man kann in einem nicht perfekten Leben glücklich sein»

«Man kann in einem nicht perfekten Leben glücklich sein»

Frau Pollock, Sie arbeiten seit 20 Jahren als Geriaterin mit hochbetagten Menschen. Wie alt würden Sie selbst gerne werden?

Oh, ich weiss es ehrlich gesagt nicht, aber neulich habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was ich gerne in der Hand halten würde, wenn ich sterbe: ein Fernglas, ein Buch, ein Glas Weisswein oder eine Hundeleine.