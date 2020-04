Silvia Steiner im Interview – «Man kann Kinder auf dem Pausenplatz nicht separieren» Die Zürcher Bildungsdirektorin lässt durchblicken, dass es beim Schulstart am 11. Mai kaum Kompromisse geben soll. Vieles hängt aber vom Bundesrat ab. Marius Huber

Eine von vielen Fragen: Wie müssen sich Kinder ab 11. Mai auf dem Schulweg verhalten? Foto: Urs Jaudas

Am 11. Mai ist Schluss mit Fernunterricht, dann sollen die Zürcher Primarschulen wieder öffnen. So sieht es der Plan des Bundesrats vor – zumindest, wenn die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus bis dahin nicht wieder deutlich steigt. Wenn alles gut geht, wird der Bundesrat am 29. April das Verbot für den Präsenzunterricht aufheben und Vorgaben machen, wie dieser zu gestalten ist.