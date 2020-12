Das Internat der bösen Tiere ist eine allgemeine Vereinigung von Tieren. Die unterhalten sich aber nicht in normaler Sprache, sonst würden sie sich ja nicht verstehen. Also reden sie Gedankensprache.

Was ist eigentlich das Internat der bösen Tiere?

Noel, das ist so ein Junge, der geht ins Gymi. Der wurde grad nach seiner Geburt Waise. Dann hat ihn seine Tante – also, wie nennt man das? Die Schwester seiner Mutter? Tante, oder? – adoptiert.

Muss auch er in das Internat?

Ja, er wurde ins Chemielabor seiner Schule eingesperrt. Und das wurde dann in Brand gesteckt, mit einem Bunsenbrenner. Noel kommt dann dort raus, und dann starrt ihn immer eine Eule an. Irgendwann sagt die ihm in Gedankensprache eine Zeit und einen Ort, den Frachthafen. Und dort holt ihn eine Ratte auf ein Schiff.