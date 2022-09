Herr Avdili, sind Sie in der FDP nicht in der falschen Partei?

Weil ich einen Migrationshintergrund habe? Im Gegenteil! Gerade meine Herkunft hat dazu beigetragen, dass ich in einer freiheitlichen Partei bin. Meine Familie hat in Jugoslawien erlebt, was der Kommunismus bedeutet. Wie es ist, wenn das Individuum sich einem Kollektiv und einem brutalen Staat unterordnen muss. Das hat meine Werte beeinflusst, obwohl ich in der Schweiz sozialisiert wurde.