Lucas Braathen im Interview – «Man soll sich nicht wichtig nehmen? Dieses Denken hasse ich!»

Wengen-Sieger Lucas Braathen – «Man soll sich nicht wichtig nehmen? Dieses Denken hasse ich!»

Lucas Braathen brach in Adelboden den Riesenslalom ab und gewann danach in Wengen den Slalom. Er sagt, was er am norwegischen Teamgedanken nicht mag – und warum er sich nicht auf Abfahrten traut.