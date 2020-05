In der Stadt hängen an diversen Stellen Transparente, auf denen der Normalbetrieb an Schulen gefordert wird. Eine entsprechende Onlinepetition haben innert zwei Tagen fast 5000 Personen unterzeichnet. Was sagen Sie dazu?

Ich habe in den vergangenen Tagen in etwa gleich viele Mails für und gegen eine Öffnung der Schulen erhalten. Es gibt in dieser Frage vermutlich kein absolutes Richtig oder Falsch. Schlussendlich müssen wir den Entscheid des Bundesrats und des Regierungsrats respektieren. Sie tragen die Verantwortung. Wir versuchen, die Vorgaben bestmöglich umzusetzen und auf die verschiedenen Bedürfnisse einzugehen.