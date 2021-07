Iouri Podladtchikovs Wochenende - «Man sollte nichts übertreiben»

Iouri Podladtchikov Infos einblenden

Der 32-Jährige war lange einer der besten Snowboarder, 2014 wurde er in Sotschi Olympiasieger in der Halfpipe. Er kreierte auch einen eigenen Sprung, den «YOLO-Flip». Letzten Sommer trat Podladtchikov als Sportler zurück. Seither arbeitet er vermehrt als Fotograf. Kürzlich hat er für Allianz Suisse und das IOC die Kampagne «Share Your Fire» fotografiert; gemeinsam mit Designerin Julia Seemann hat er 100 Shirts von Schweizer Sportlerinnen und Sportlern (darunter auch eines von Roger Federer) zerschnitten und zu 100 neuen Oberteilen zusammen gesetzt, die nun verlost werden. Podladtchikov wohnt am Zürichberg. (aho)