Italiens Parlamentswahl – Man verhöhnte sie als Fischhändlerin, nun nimmt sie sich Italien Giorgia Meloni (45), Römerin, in der Politik, seit sie 15 Jahre alt ist, wird wahrscheinlich bald Italiens erste Ministerpräsidentin. Kann das gut gehen? Oliver Meiler aus Rom

«Italien hat uns ausgewählt», sagt Giorgia Meloni. «Und wir werden es nicht enttäuschen.» Foto: Gregorio Borgia (Keystone)

Es war, als hätte sich Giorgia Meloni ihren Moment des Triumphs immer schon so ausgemalt, so gefasst war sie. Rom, mitten in der Nacht. Die Ergebnisse der Parlamentswahl liefen erst rein. Da stand sie schon auf der Bühne, ungeduldig, weisse Sportschuhe. Sie wollte ja so vielen Leuten danken, auch denen, die diese Nacht nicht mehr erleben durften. Aus den Lautsprechern tönte Rino Gaetanos Lied «A mano a mano», als wäre es die Hymne von Fratelli d’Italia.