Marilyn Monroes Diät – Manche mögens eiweissreich Marilyn Monroes Kochbücher und Einkaufszettel werden versteigert. Sie geben Auskunft über die besonderen Ernährungsgewohnheiten des Filmstars. Wir haben sie mit einem Ernährungscoach diskutiert. Michèle Binswanger

Rohe Eier in Milch: Marilyn Monroes Frühstück. Foto: Alamy Stock Photo

Auch Sexbomben haben Bürostunden. Wer mit seinem Körper Geld verdient, muss sich auch angemessen darum kümmern. Das galt auch für die berühmteste Sexbombe aller Zeiten, Marilyn Monroe. Obschon bekannt für ihre Rundungen, wog Monroe bei einer Grösse von 167 cm nur zwischen 53 und 54 Kilo. Um ihre Sanduhrfigur zu erhalten, setzte sie auf leichte Morgengymnastik mit Gewichten. Und sie hielt eine besondere Diät, wie zwei ihrer Kochbücher verraten, die am 22. Juni versteigert werden: «The New Fanny Farmer Boston Cooking-School Cook Book» und «The New Joy of Cooking». Dazu gehören auch Einkaufslisten, Notizen und eigene Rezepte, welche über ihre Ernährungsgewohnheiten Auskunft geben.