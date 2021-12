Interview mit junger Theologin – «Manche wünschen mir, dass ich in der Hölle schmore» Jacqueline Straub will katholische Priesterin werden und lässt sich bei ihrem Kampf für Gleichberechtigung nicht den Mund verbieten – ganz im Gegenteil. Fabienne Riklin

«Ich will am Altar stehen»: Theologin Jacqueline Straub. Foto: Joseph Khakshouri

Trotz ihres noch immer jungen Alters ist Jacqueline Straub, 31, eine der prominentesten Kämpferinnen für Gleichberechtigung in der katholischen Kirche und hat bereits mehrere Bücher zum Thema geschrieben. Schon mit 15 Jahren wusste sie: Ich will Priesterin werden. Die britische BBC hat sie 2018 zu einer der 100 inspirierendsten und einflussreichsten Frauen gewählt. Wir treffen sie kurz vor den Festtagen bei der Kirche Liebfrauen, ihrer Lieblingskirche in Zürich.