Die Stimme der Tour de France – Manchmal bringt er den Sieger zum Weinen Seb Piquet kommentiert seit bald 20 Jahren das Renngeschehen für Radiotour. Wie der Erste über die Ziellinie fährt, sieht er nie. Dafür hat er ein anderes Privileg. Emil Bischofberger

Mit seinem Fahrer ist Seb Piquet mittlerweile so vertraut, dass er nach der Etappe vom Pass hinunter auch mal einschläft. Foto: ASO

Seb Piquet, wie beschreiben Sie einer aussenstehenden Person, was Sie an der Tour de France machen? «Ich bin die offizielle Stimme der Tour», sagt Piquet zwischen zwei Bissen seines Charcuterie-Tellers, den er sich am ersten Tour-Ruhetag am späten Mittag gönnt. Das umschreibt seine Aufgabe gut – und lässt einen doch im Ungewissen. Heisst das, er steht bei der Ziellinie und kommentiert das Geschehen für die Zuschauer? Nein, viel besser: Piquet sitzt im roten Direktionsauto Nummer 2, direkt hinter dem Fahrerfeld, und erzählt, was sich vor seinen Augen abspielt. Radiotour, englisch Raceradio, heisst sein Kanal.