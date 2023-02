Serie «Ein Tag im Leben» – «Manchmal sage ich zu ihm: Schau auf den Sohn, ich gehe raus» Loyse Morerod (35) baut Schlitten im Familienbetrieb Morerod Charpente in Les Diablerets VD und beendet ihren Tag am liebsten mit einer Skitour. Eva Hirschi (Das Magazin)

Foto: Eva Hirschi

Wer in dieser Region aufwächst, den zieht es meistens wieder dahin zurück – oder der geht erst gar nie weg. So wie mein Vater Bruno, der in der vierten Generation in einem Haus bei Le Rachy, etwas oberhalb des Dorfs von Les Diablerets, wohnt und arbeitet. Ich lebte eine Zeit lang in Vevey am Genfersee und in Savièse im Wallis, doch dann zog es mich zurück in die Waadtländer Alpen.