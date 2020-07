Premier League – Manchester United gewinnt Torfestival gegen Bournemouth 5:2 Auch Leicester City erfüllt gegen Crystal Palace die Pflicht und fährt drei Punkte ein. Derweil sieht es für Tabellenschlusslicht Norwich nach einer weiteren Niederlage nicht gut aus. Etienne Sticher , Laura Inderbitzin

Manchester United gewinnt gegen Bournemouth 5:2 und übernimmt damit zumindest zwischenzeitlich den vierten Platz von Chelsea. Der 18-jährige Greenwood steuerte zwei Tore bei. Foto : Getty Images Zu Beginn sah es für die Red Devils aber nicht gut aus. Sie gerieten in der 16. Minute durch einen Treffer von Stanislas in Rückstand, konnten die Partie dann aber noch drehen. Foto: Getty Images Der Schweizer Innenverteidiger Timm Klose spielte für den Abstiegskandidaten durch, Josip Drmic wurde in der 67. Minute ausgewechselt. Foto: Keystone 1 / 6

Im Kampf um die Champions-League-Plätze konnte Manchester United einen wichtigen Sieg einfahren. Gegen Bournemouth gewinnen die Red Devils 5:2. Doch der Sieg war nicht immer ungefährdet. In der 16. Minute konnte Stanislas den Zweitletzten der Premier League in Führung bringen. Nach einer knappen halben Stunde erzielte der erst 18-jährige Mason Greenwood aber den Ausgleich. Noch vor der Pause legten Rashford (35. Minute) und Martial (45.+2) nach.

In der zweiten Halbzeit kam der Underdog durch King (49.) nochmals ran. Die Hoffnung auf das Wunder wurde aber durch Greenwood (54.) und Bruno Fernandes (59.) zunichte gemacht.

Das drittplatzierte Leicester hat den ersten Sieg seit dem Re-Start eingefahren: Das Team gewann dank dem Tor von Iheanacho (49.) und einem Doppelpack von Vardy (77./94.) 3:0 gegen Crystal Palace. Für Vardy waren es die Premier-League-Tore Nummer 100 und 101 – er ist erst der 29. Spieler, dem das in der höchsten englischen Liga gelungen ist. Die Mannschaft des ehemaligen Schweizer Nationaltrainers Roy Hodgson musste derweil die dritte Niederlage in Folge einstecken.

Norwich in akuter Abstiegsgefahr

Norwich kommt mit den beiden Schweizern Timm Klose (durchgespielt) und Josip Drmic (in der 67. Minute ausgewechselt) nicht vom Fleck. Auch im fünften Meisterschaftsspiel nach dem Restart der Premier League verliert das Team. Gegen Brighton gab es eine knappe 0:1-Niederlage. Den einzigen Treffer erzielte Leonard Trossard in der 25. Minute. Norwich bleibt somit am Tabellenende mit sieben Punkten Rückstand auf Watford auf dem 17. Platz, der den Ligaerhalt sichern würde.

Manchester United – Bournemouth 5:2 (3:1). Tore: 15. Stanislas 0:1. 29. Greenwood 1:1. 35. Rashford (Handspenalty) 2:1. 45. Martial 3:1. 50. King (Handspenalty) 3:2. 54. Greenwood 4:2. 59. Fernandes 5:2. – Bemerkungen: 46. Pfostenschuss Groeneveld (Bournemouth).

Leicester City – Crystal Palace 3:0 (0:0). Tore: 49. Iheanacho 1:0. 77. Vardy 2:0. 90. Vardy 3:0.

Norwich City – Brighton & Hove Albion 0:1 (0:1) Tor: 25. Trossard 0:1. – Bemerkungen: Norwich City mit Drmic (bis 67.) und Klose. 95. Pfostenkopfball Idah (Norwich City).