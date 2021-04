Ein Zürcher fotografiert New York – Manhattan, wie man es noch nie gesehen hat Der Schweizer Fotograf Jonas Burkhalter lebt und fotografiert seit ein paar Jahren im Big Apple. Nun zeigt er seine Bilder in Zürich – inklusive Covid-Krise und ‹Black Lives Matter›. Paulina Szczesniak

So poetisch, dass es einem die Tränen in die Augen treibt: Die leer gefegte Park Avenue. Foto: Jonas Burkhalter

Dies ist ein Bild, das vor wenigen Monaten nicht möglich gewesen wäre. Doch dann kam das Virus. Sogar New York, the city that never sleeps, verfiel in einen Dämmerzustand. Und Jonas Burkhalter, 1983 in Baar geboren und seit ein paar Jahren halb in Zürich, halb in New York zu Hause, setzte sich frühmorgens auf sein Velo, fuhr an die Park Avenue, stellte sich mit seiner Kamera mitten auf die Fahrbahn und schoss ein Bild, das so voller urbaner Poesie ist, dass es einem die Tränen in die Augen treibt.

Die dreispurige Strasse leer gefegt; rote Ampeln, ihrer Autorität beraubt, stehen wie dekorative Laternen Spalier und kokettieren mit dem Frühlingsgrün dahinter. Der narbig geflickte Asphalt lenkt den Blick in die Tiefe; wann sieht man schon, dass New York nicht völlig flach ist, sondern sich in sanften Hügeln wellt? Und ganz hinten, im schattigen Fluchtpunkt, heben sich die Grand Central Station und das Helmsley Building fast schon orientalisch vor dem sonnenbeschienenen MetLife-Tower ab. «Ich musste nur ein paar wenige Autos durchwinken, bis ich die Strasse für mich allein hatte», erinnert sich Burkhalter. «Nach einer Viertelstunde war das Bild im Kasten.»