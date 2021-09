Unfall im Zürcher Seefeld – Mann bei Kollision mit Tram schwer verletzt Ein Fussgänger geriet am Samstagmorgen unter eine fahrende Komposition. Die Polizei sucht Hinweise zum Unfall.

Wie der Fussgänger mit dem Flexitytram kollidierte, muss erst ermittelt werden. Foto: Keystone/Christian Beutler

Am Samstagmorgen kam es im Zürcher Stadtkreis Seefeld zu einer Kollision zwischen einem Tram und einem Fussgänger. Ein Flexity-Tram der Linie 4 fuhr kurz nach 9.15 auf der Seefeldstrasse in Richtung Tiefenbrunnen. Vor der Tramhaltestelle «Wildbachstrasse» kam es zur Kollision zwischen dem Tram und einem Mann, wie die Stadtpolizei am Samstag mitteilt.

Die Identität des Mannes steht noch nicht fest. Er musste in kritischem Zustand von der Sanität von Schutz & Rettung Zürich ins Spital gebracht werden. Wie es zum Unfall kam, ist derzeit unklar. Der Unfallhergang wird von Spezialisten des Unfalltechnischen Dienstes der Stadt Polizei Zürich untersucht.

Wegen der Kollision war der Trambetrieb zwischen Opernhaus und Bahnhof Tiefenbrunnen für die beiden Linien 2 und 4 während zwei Stunden in beiden Richtungen unterbrochen.

Die Stadtpolizei Zürich sucht Personen, die Angaben zum Unfall an der Seefeldstrasse, kurz vor der Haltestelle «Wildbachstrasse» machen können. Sie werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich zu melden.

ema

Fehler gefunden?Jetzt melden.