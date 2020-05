Nach «akuter Bedrohung» – Mann bei Polizeieinsatz in Adelboden erschossen Ein Mann hatte sich in einem Mehrfamilienhaus verschanzt. Als die Polizei den Raum stürmt, wird der Verdächtige getroffen. red/sda

In Adelboden hat ein Polizeibeamter auf einen Verdächtigen geschossen. Dieser ist den den Folgen seiner Verletzungen erlegen. Screenshot: Google Maps

Bei einem Polizeieinsatz ist am Donnerstagabend in Adelboden ein Mann von einer Kugel aus einer Dienstwaffe tödlich getroffen worden. Der Vorfall wird von einem ausserkantonalen Polizeikorps untersucht.

Die Polizei war am späteren Nachmittag an den Hörnliweg in Adelboden ausgerückt, weil sich ein Mann in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses auffällig verhalte und drohe, sich etwas anzutun. Die Polizei musste nach ersten Abklärungen davon ausgehen, dass der Mann bewaffnet war, wie sie in einer Mitteilung vom Freitag schreibt.

Eine Kontaktaufnahme mit dem Mann blieb erfolglos. Schliesslich betraten die Einsatzkräfte die Liegenschaft. Als sie den betroffenen Raum betreten wollten, kam es zu einer «akuten Bedrohungssituation», wie es in der Polizeimitteilung heisst. Beim Einsatz einer Dienstwaffe wurde der Mann getroffen.

Weitere Arbeiten zur Klärung der genauen Umstände der Ereignisse sind nun im Gang.