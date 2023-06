Aus dem Obergericht – Mann beschuldigt Ex-Partnerin der Kindsmisshandlung Seit Jahren behauptet ein Mann, seine Ex-Partnerin misshandle ihr gemeinsames Kind. Arztberichte ignoriert er, Strafen beeindrucken ihn nicht. Nun hat er sich aber verrechnet. Thomas Hasler

Das Obergericht erhöhte die Strafe für den 41-jährigen Schweizer. Foto: Urs Jaudas

Wählt jemand solche Worte, scheint viel vorgefallen zu sein: «Das Kind wird weiterhin, mit Kenntnisnahme der Kesb, durch seine Mutter in seiner adäquaten Entwicklung gehindert, es wird weiterhin massive Gewalt an ihm ausgeübt, es wird misshandelt und missbraucht.» So schreibt im August 2018 der Mann, der sich als «Pflichtverteidiger meines Sohnes» bezeichnet, an den Bezirksrat.