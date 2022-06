Badeunfall am Letten – Mann bewusstlos aus dem Wasser geborgen Am Freitag musste die Sanität am Letten einen Mann reanimieren.

Am Freitag musste ein Mann ins Spital gebracht werden, nachdem er am Letten fast ertrunken war. Archivfoto: Ela Çelik

Am Freitag gegen 16.30 Uhr musste Schutz & Rettung Zürich an den Letten ausrücken, weil dort ein Mann fast ertrunken war. Eine Sprecherin bestätigte den Einsatz auf Anfrage. Der Betroffene sei von helfenden Personen aus dem Wasser geborgen worden. Nach Eintreffen der Sanität wurde er von einem Notarzt reanimiert und anschliessend ins Spital gebracht. Neben der Sanität waren auch die Berufsfeuerwehr und die Stadtpolizei am Einsatz beteiligt.

zim

