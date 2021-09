Obergericht Zürich – Mann filmte in FKK-Badi aus dem Rollkoffer 26 Monate Freiheitsstrafe muss ein Mann aus der Region Winterthur wegen Pädophilie absitzen. Unter anderem hat er in einer FKK-Badi Knaben gefilmt. Gregory von Ballmoos

Über 55 Stunden Filmaufnahmen von nackten Kindern machte ein Mann in einem FKK-Freibad an der österreichisch-schweizerischen Grenze. Dazu baute er in einen Rollkoffer einen doppelten Boden mit einem Plexiglasfenster. Die Kamera dahinter konnte er mit einer Fernbedienung steuern. Mit einer ähnlichen Apparatur war er 2013 in Winterthur gescheitert, weil die Kamera defekt war. Diese brauchte er, weil er «mit der Kamera näher an die Geschlechtsteile herankönne, als wenn er vor dem Buben auf seine Geschlechtsteile starren würde», wie es in den Gerichtsakten heisst.

Aufgeflogen ist der Mann aber bei einer nationalen Aktion gegen Pädophilie 2018. Schon 2013 und 2015 durchsuchte die Polizei das Haus des Beschuldigten in der Region Winterthur. Beide Male stellte die Polizei kinderpornografisches Material fest, beide Male kam er aber mit einer bedingten Gefängnisstrafe davon. Beim dritten Fund von Tausenden Bildern und Videos mit kinderpornografischem Inhalt hatte das Bezirksgericht genug und verurteilte den Mann zu 32 Monaten Freiheitsstrafe, ohne Bewährung.

Vor Obergericht machte der Verteidiger des Mannes nun geltend, dass Fotos des nackten kindlichen Körpers nicht von vornherein als pornografisch zu betrachten seien. Dann nämlich nicht, wenn der Täter bei der Herstellung in keiner Weise auf die Kinder eingewirkt habe – wie im vorliegenden Fall. Dies müsse unabhängig davon gelten, ob die Fotos später zur sexuellen Erregung verwendet würden.

«Ihr habt mir ja alles weggenommen»

Das Obergericht folgte aber dem Urteil des Bezirksgerichts, welches beim Beschuldigten «eine erhebliche kriminelle Energie» ausmachte. Zudem hat der Mann diese Aufnahmen auf einschlägigen Plattformen zum Tausch angeboten.

Das schriftliche Urteil des Obergerichts, welches dieser Zeitung vorliegt, zeigt auch, wie das System Kinderpornografie funktioniert. Der Beschuldigte gab zu Protokoll: «Als ihr bei mir gewesen seid, hatte ich ja nichts mehr, und das System funktioniert ja so, dass man anbieten muss, um zu erhalten. Ich habe dann alles angeboten, was ich noch hatte, und das war nur das Selbergemachte, die FKK-Aufnahmen. Nur ganz wenige wollten diese Bilder, aber immerhin kam ich so rein, und dann steigert sich das wieder.»

Insgesamt hatte er sich über 63’000 Filme und 3,8 Millionen Bilder auf seinen Computer geladen. Als die Polizei weg war, beschaffte er sich neues Material.

Dem Mami gestanden

Weil der Mann in der Zwischenzeit vier medizinische Eingriffe im Zusammenhang mit einer Prostataerkrankung hatte, sei seine sexuelle Libido stark eingeschränkt, so der Verteidiger. Zudem habe er seit der Verhandlung im August 2019 am Bezirksgericht Winterthur kein kinderpornografisches Material mehr konsumiert. Und: «Der Beschuldigte hat seine Verfehlungen gegenüber seiner Mutter und seiner Schwester offenbart.» Daraus leitete der Verteidiger ab, dass die Zeit des Delinquierens vorbei sei.

Das Obergericht sah dies anders. Zwar reduzierte es die Freiheitsstrafe für den mittlerweile 56-jährigen Mann von 32 auf 26 Monate, doch die Freiheitsstrafe wird vollzogen und eine ambulante Therapie angeordnet.

