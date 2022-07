Schussabgabe im Zürcher Kreis 3 – Mann fügte sich Verletzungen zu, da schoss die Polizei Ein 60-Jähriger wollte sich mit einem grossen Fleischmesser selbst verletzen. Die Polizei hinderte ihn daran, indem sie ihm ins Bein schoss. pu

Auf dem Areal der Andreaskirche kam es zu einem tragischen Vorfall. Foto: Google Street View

Am Samstagmorgen ist es an der Brahmsstrasse im Zürcher Kreis 3 zu einem tragischen Vorfall gekommen. Ein Mann hat sich kurz vor 10 Uhr in kirchliche Räumlichkeiten an der Brahmsstrasse begeben – dort befindet sich die Andreaskirche und das evangelisch-reformierte Kirchgemeindehaus. Die Stadtpolizei Zürich wurde alarmiert, weil er sich sich etwas antun wolle.

Als eine Patrouille ankam, zog der 60-Jährige ein grosses Fleischmesser. Die Polizistinnen und Polizisten konnten ihn zunächst mit Reizgas ausser Gefecht setzen, heisst es in einer Mitteilung der Polizei.

Doch dann begann der Mann, sich mit dem Messer im Bauchbereich Verletzungen zuzufügen. Da kam es zu einer Schussabgabe auf ein Bein des Mannes. Danach gelang es, ihn zu arretieren, wie die Polizei weiter schreibt. Die Beamten blieben beim Vorfall unverletzt.

Bis zum Eintreffen von Schutz & Rettung Zürich versorgten sie den Mann medizinisch. Danach wurde er ins Spital gebracht, wo er sofort operiert wurde.

Zwecks Tatbestandsaufnahme wurde die Kantonspolizei Zürich aufgeboten. Die Spurensicherung wurde durch das Forensische Institut Zürich vorgenommen. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität und die Kantonspolizei Zürich geführt.

