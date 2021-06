Auto fährt in 91-Jährigen – Mann im Elektrofahrzeug schwer verletzt In Dänikon im Zürcher Unterland ist es am Samstagmittag zu einer folgenschweren Kollision gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.

So präsentierte sich die Situation nach der Kollision zwischen dem weissen Auto und dem roten Elektrofahrzeug. Kapo ZH

Am Samstag um 12.20 Uhr ist ein 91-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Er war in seinem Elektrofahrzeug mit Kabine in Dänikon auf der Feldstrasse Richtung Hauptstrasse unterwegs und wollte nach links in Richtung Dorfzentrum abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem weissen Personenwagen, der auf der Hauptstrasse nach Hüttikon unterwegs war, wie die Kantonspolizei Zürich mitgeteilt hat.

Der 91-Jährige zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu und musste mit der Ambulanz ins Spital gefahren werden. Wegen des Unfalls musste die Hauptstrasse für rund zwei Stunden gesperrt werden, die Feuerwehr Dänikon organisierte eine Umleitung.

Die Polizei sucht Zeugen: Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrszug Bülach (Tel. 044 863 41 00) in Verbindung zu setzen.

pu

