Schusswaffeneinsatz in Lachen (SZ) – Mann von Schuss aus Polizeiwaffe verletzt Die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Schusswaffeneinsatz wurden der Kantonspolizei Zürich übertragen.

In Lachen (SZ) ist ein Mann bei einem polizeilichen Schusswaffen-Einsatz verletzt worden. KEYSTONE/URS FLUEELER (Symbolbild)

In Lachen im Kanton Schwyz ist in der Nacht auf Mittwoch ein Mann durch einen Schuss aus einer Polizeiwaffe verletzt worden. Er wurde in eine Spezialklinik ausserhalb des Kantons überführt.

Weshalb es in der Nacht zu einem polizeilichen Schusswaffeneinsatz gekommen war, teilte die Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz in ihrem Communiqué vom Mittwochmorgen nicht mit. Sie verwies dabei auf die laufenden Ermittlungen.

Auch zum Verletzten und zur Art der Verletzung machte die Staatsanwaltschaft keine weiteren Angaben. Mit weiteren Ermittlungen und der Tatbestandsaufnahme beauftragte sie die Kantonspolizei des Nachbarkantons Zürich, wie es in der Mitteilung hiess.

SDA/mst

Fehler gefunden?Jetzt melden.