Von Bulle bis Niederwangen – 25-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei Ein 25-Jähriger hat in der Nacht auf Samstag in Bulle FR ein Auto gestohlen. Er flüchtete damit via die A12, bis er in Niederwangen einen Unfall verursachte.

Gestohlen und total zerstört – das Unfallfahrzeug musste abtransportiert worden. Foto: Kantonspolizei Freiburg

In der Nacht auf Samstag, gegen 4.30 Uhr, entdeckte eine Polizeipatrouille ein kurz zuvor in freiburgischen Bulle als gestohlen gemeldetes Fahrzeug, das auf der Autobahn A12 – von Rossens in Richtung Freiburg – fuhr. Dies teilt die Kantonspolizei Freiburg am Samstag mit.

Trotz eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn weigerte sich der Fahrer anzuhalten. Auf der Höhe der Ausfahrt Freiburg Süd touchierte er ein Polizeifahrzeug, das vor ihm fuhr, und setzte seine Flucht in Richtung Bern fort. Mehrere Polizeipatrouillen folgten dem Auto daraufhin, das mit hoher Geschwindigkeit und einer gefährlichen Fahrweise weiterfuhr. Kurz vor Niederwangen kollidierte das Fluchtauto dann mit einem korrekt fahrenden Lastwagen. Leicht verletzt wurde der Fluchtfahrer ins Spital transportiert, wo er schliesslich festgenommen wurde.

Gemäss ersten Erkenntnissen sei der 25-jährige Mann unter Führerausweisentzug und in angetrunkenem Zustand gefahren. Der Autobahnabschnitt der A12 wurde für die Unfallaufnahme durch die Kantonspolizei Bern vorübergehend zwischen Flamatt und Niederwangen gesperrt. Der Fahrer des Lastwagens, ein

33-jähriger Mann, wurde ebenfalls leicht verletzt. Das gestohlene Fahrzeug wurde vollständig zerstört und durch den Pikettabschleppdienst abtransportiert.

pkf/ngg